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03.08.2021 18:00
Рубрика: В мире

В Беларуси зафиксировали пересечение границы мигрантами с Литвы

Текст: Юрий Сизов

Очередное пересечение границы Беларуси с территории Литовской Республики зафиксировали органы пограничной службы РБ, подтвердил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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По его данным, которые приводит БЕЛТА, за последние сутки "около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь". Все они, уточнил пограничник, имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. "Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - констатировал он.

В настоящее время, добавил представитель пограничной службы, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося, а пострадавшим оказывается необходимая помощь. "Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными", - резюмировали в ГПК.

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