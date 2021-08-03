В Беларуси зафиксировали пересечение границы мигрантами с Литвы

Очередное пересечение границы Беларуси с территории Литовской Республики зафиксировали органы пограничной службы РБ, подтвердил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

По его данным, которые приводит БЕЛТА, за последние сутки "около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь". Все они, уточнил пограничник, имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. "Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - констатировал он.

В настоящее время, добавил представитель пограничной службы, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося, а пострадавшим оказывается необходимая помощь. "Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными", - резюмировали в ГПК.