В Болгарии за сутки вспыхнуло более 200 пожаров

В Болгарии за прошедшие сутки зафиксировано 214 пожаров. Их жертвой стал один человек, трое пострадали.

Наиболее масштабные воспламенения произошли на юго-западе балканской республики в окрестностях Кюстендила. Там сгорел лес, а пожар перекинулся на находящееся вблизи село и уничтожил около 15 построек.

От крупных возгораний пострадала также и центральная часть Болгарии в области Пловдива. К тушению огня подключены военнослужащие и техника ВВС.

В настоящее время в Болгарии наблюдаются рекордные для страны температуры, в отдельных местах достигающие 41 градуса в тени. На территории почти половины государства из-за аномальной жары объявлен красный код опасности.