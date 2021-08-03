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03.08.2021 03:00
Рубрика: В мире

В Британии недовольны свободой слова в соцсетях

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Британские правозащитники выступили против свободы слова. Центр по противодействию цифровой ненависти раскритиковал соцсети, позволяющие слишком много пользователям. Как утверждают в неправительственной организации, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok допускают большое количество публикаций, содержащих, например, антисемитские высказывания.

При этом из подаваемых руководству соцсетей жалоб на контент 84 процента остались без реакции со стороны модераторов и руководства компаний. Как заявили правозащитники, соцсети "не в состоянии обеспечить соблюдение собственных общинных принципов в отношении антисемитского содержания". В итоге они превратились "в свободную зону для распространения расизма и антиеврейской пропаганды".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Для того чтобы предотвращать в будущем появление таких публикаций, центр предлагает регуляторам ввести штрафы за бездействие со стороны соцсетей. "Социальные платформы зарабатывают на распространении ненависти и дезинформации. Финансовые обязательства позволят добиться от платформ больших вложений в модерацию контента", - отмечается в отчете организации. Самим соцсетям рекомендовано удалять не только расистские посты, но и блокировать аккаунты и группы пользователей, позволяющих такого рода высказывания. Расистские высказывания в интернете могут также стать причиной запрета на посещение футбольных матчей.

Такую инициативу продвигают власти Британии после того, как игроки сборной, проигравшей в финале европейского первенства, подверглись ожесточенной травле в соцсетях. Предложенный правительством законопроект обяжет IT-компании удалять экстремистский контент с площадок под угрозой штрафов, объем которых может достигать 10 процентов от их годового оборота. Twitter и Facebook на фоне звучащей критики уже удалили тысячи сообщений и комментариев.

В мире Европа Великобритания Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии

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