В Британии недовольны свободой слова в соцсетях

Британские правозащитники выступили против свободы слова. Центр по противодействию цифровой ненависти раскритиковал соцсети, позволяющие слишком много пользователям. Как утверждают в неправительственной организации, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok допускают большое количество публикаций, содержащих, например, антисемитские высказывания.

При этом из подаваемых руководству соцсетей жалоб на контент 84 процента остались без реакции со стороны модераторов и руководства компаний. Как заявили правозащитники, соцсети "не в состоянии обеспечить соблюдение собственных общинных принципов в отношении антисемитского содержания". В итоге они превратились "в свободную зону для распространения расизма и антиеврейской пропаганды".

Для того чтобы предотвращать в будущем появление таких публикаций, центр предлагает регуляторам ввести штрафы за бездействие со стороны соцсетей. "Социальные платформы зарабатывают на распространении ненависти и дезинформации. Финансовые обязательства позволят добиться от платформ больших вложений в модерацию контента", - отмечается в отчете организации. Самим соцсетям рекомендовано удалять не только расистские посты, но и блокировать аккаунты и группы пользователей, позволяющих такого рода высказывания. Расистские высказывания в интернете могут также стать причиной запрета на посещение футбольных матчей.

Такую инициативу продвигают власти Британии после того, как игроки сборной, проигравшей в финале европейского первенства, подверглись ожесточенной травле в соцсетях. Предложенный правительством законопроект обяжет IT-компании удалять экстремистский контент с площадок под угрозой штрафов, объем которых может достигать 10 процентов от их годового оборота. Twitter и Facebook на фоне звучащей критики уже удалили тысячи сообщений и комментариев.