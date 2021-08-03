В Минстрое назвали масштаб дефицита кадров в отрасли

Российскому строительному комплексу не хватает 3 млн человек. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин в кулуарах всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере строительства. По его словам, перед отраслью стоит задача восполнить недостающее число инженерно-технических работников и рабочего персонала как за счет привлечения мигрантов, так и благодаря подготовке отечественных специалистов.

"За время пандемии многим пришлось уволиться из организаций, сейчас эти люди ищут работу, они готовы поменять специальность, - сказал Александр Ломакин. - Кому-то надо просто пройти профессиональную переподготовку и они уже готовы приступить к работе".

Однако наравне с подготовкой своих кадров Минстрой рассчитывает и на привлечение иностранных работников. Ведомство участвует в переговорах об организации чартеров для завоза мигрантов, которые позволили бы компаниям или их объединениям обеспечить доставку рабочих из-за рубежа, добавил Ломакин. Продолжается выработка оптимального алгоритма привлечения строительных мигрантов в Россию, учитывающего и особенности ковидного времени, и потребности в быстром увеличении штатов строительных компаний.

"Тут есть одна сложность, - мы должны как-то "окрасить" этих специалистов, чтобы это были профессиональные строители, обладающие соответствующими знаниями, обязательно прошедшие инструктаж по охране труда, потому что показатели травматизма и смертности в отрасли остаются высокими", - добавил президент "Национального объединения строителей" Антон Глушков. Еще одна сложность, по его мнению, связана с тем, что после прибытия в Россию многие специалисты покидают строительные организации, устраиваются в доставку, другие отрасли экономики. В результате возводить дома и прокладывать дороги становится некому.

По информации президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, число иностранных работников в стране сейчас находится на уровне 2019 года и составляет 8-10 млн человек. За время пандемии домой смогли вернуться около 400 тысяч мигрантов, после открытия границ примерно такое же количество уже въехало обратно в Россию.

"Каждый день из Средней Азии прилетают по десять чартерных рейсов, доставляющих мигрантов, - сообщил Вадим Коженов. - Это примерно 2-3 тысячи человек. По данным столичного миграционного центра, каждый день к ним обращаются по 3-3,5 тысячи мигрантов, которым надо оформить документы, примерно половина из них - вновь прибывшие".

Приехать на заработки в Россию сейчас удовольствие дорогое, билет стоит 50-60 тысяч рублей, хотя до пандемии нормальная цена была 9 тысяч рублей, вспомнил Коженов. Поэтому чартеры от строительных компаний могли бы быть востребованы, считает он.

По наблюдениям Коженова, на больших стройках иностранные работники составляют примерно половину персонала. Их основная ценность для работодателя - активность и высокая мотивированность к труду. "Лентяи, - а они есть в любом народе, - остаются дома", - уверен он.

Дефицит на рынке найма мигрантов возник из-за отложенного спроса, считает Вадим Коженов. Кроме того, значительную часть такой рабочей силы сейчас оттягивает на себя дачное строительство и прочие работы в коттеджных поселках. Многие предпочитают трудиться там, а не в крупных компаниях или на мега-стройках. И для этого есть вполне разумное объяснение: средние расценки за работу мигранта на даче в Подмосковье уже выросли, по информации Коженова, до 3 тысяч рублей в день.

В строительной отрасли за минувшие полтора года стали ценить рабочих, уровень их зарплат приблизился к доходам инженеров, заверил Антон Глушков, по его словам такого не было со времен СССР. По данным Росстата, средняя зарплата строителя сейчас составляет 44,7 тыс. рублей, хотя еще два года назад она была на уровне 38,5 тыс. рублей.

Однако перекрыть дефицит кадров это не позволяет. При этом отрасли надо наращивать объемы строительства в полтора раза, а производительность труда в последние шесть лет только падала. В такой ситуации решить стоящие перед отраслью задачи можно только за счет привлечения новых работников.

"Наша задача не просто пригласить молодых людей в отрасль и доказать, что это престижно, но доказать, что это выбор профессии на всю жизнь", - заключил Глушков.