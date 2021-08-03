В мире ужесточается борьба с запрещенным контентом

Великобритания ужесточает борьбу с вредоносным онлайн-контентом. Законопроект о регулировании вредоносного воздействия онлайн-контента можно считать первой мировой практикой комплексного подхода по созданию системы защиты детей и взрослых в сети Интернет, полагают аналитики научно-технического центра Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

В 2020 году в Роскомнадзор поступило около 900 тысяч обращений от россиян. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Предлагается разделить контент в Сети на несколько категорий - весь (исключает электронную почту, комментарии, SMS, MMS и рекламу); созданный, загруженный или переданный пользователем, а также новостной, который включает статьи, фрагменты статей и ссылки на публикации новостных изданий.

"Незаконным" является контент, который относится к запрещенной информации или равносильный правонарушению (терроризм, сексуальная эксплуатация детей и пр.). При этом не считаются равносильными правонарушениям финансовое мошенничество, нарушения прав собственности, безопасность и качество товаров, оказание услуг неквалифицированным лицом. Последствия этого контента не считаются "вредоносными". Европейский вариант сосредоточен только на незаконном онлайн-контенте, онлайн-продаже опасных товаров и требованиях соблюдать принцип "знай своего клиента".

Аналитики ГРЧЦ отмечают, что меры контроля за контентом в мире усиливаются: "Государства задумываются о безопасности граждан и стремятся соблюсти баланс между свободой слова и обеспечением безопасности".

В России опасный контент выявляют через обращения граждан, мониторинг интернет-пространства, а также с помощью информации от других ведомств, рассказали "РГ" в Роскомнадзоре. Граждане направляют обращения в службу через сайт и мобильное приложение. В 2020 году поступило около 900 тысяч обращений. Больше всего жаловались на азартные игры в интернете - свыше 640 тысяч обращений. На втором месте - незаконный оборот наркотиков (104 тысячи обращений). Также поступило около 50 тысяч жалоб на детскую порнографию, 35 тысяч - на суицидальный контент и призывы к совершению самоубийства.

Ведомство по каждому обращению проводит проверку, чтобы определить состав правонарушения и чтобы исключить дублирование жалоб на один и тот же материал. Выявленные противоправные материалы вносят в Единый реестр запрещенной информации. Владельцам ресурсов и провайдерам направляют уведомления о необходимости удалить их.

Особое место в борьбе с опасным контентом отводится популярным интернет-ресурсам. Сайты, которые посещают ежедневно десятки и даже сотни тысяч людей, должны следить за порядком на своих площадках, оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению информации, которая может угрожать жизни и здоровью граждан, отмечают в ведомстве. В рамках взаимодействия со службами модерации российских соцсетей в 2020 году удалено 84 тыс. материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и наркотический контент. Лидерами по распространению в российском сегменте сети Интернет запрещенного и опасного контента являются YouTube, Facebook, Instagram, Twitter.