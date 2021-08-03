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Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили, как получать пособия без сбора справок

Текст: Елена Манукиян
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пенсионный фонд планирует начислять все новые выплаты по принципам соцказначейства, то есть - без сбора документов и справок от граждан, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Сергей Куксин
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Вся информация собирается автоматически. Для этого уже проведена масштабная работа по настройке новых форматов взаимодействия с другими ведомствами. Так, помимо отлаженной работы с ЕГР ЗАГС, отделения Пенсионного фонда заключили соглашения с региональными отделениями Фонда социального страхования, которые предоставляют в Пенсионный фонд сведения о родовых сертификатах. Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Росреестр направляют в ведомство данные о доходах граждан, прописке, имуществе.

Одной из первых мер, которую Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей - назначение материнского капитала: с апреля прошлого года сертификат в электронном виде направляется в личный кабинет на портале госуслуг. Таким образом его уже получили около 1,15 млн семей.

Принципы социального казначейства также будут применяться при назначении ежемесячных выплат нуждающимся беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку, подчеркнули в Пенсионном фонде. Кроме того, с 15 июля в Пенсионный фонд поступили заявления более чем на 18,6 млн детей на "школьные" выплаты. Обращение за этой единовременной помощью было максимально упрощено. Гражданам в личные кабинеты на госуслугах заявление приходило в предзаполненном формате. Нужно было просто проверить информацию и направить его в ведомство.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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