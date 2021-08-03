В Росрезерве оценили качество тушенки из госфонда

В НИИ проблем хранения Росрезерва поставщики продукции в государственный материальный резерв и эксперты провели дегустацию тушенки, заложенной на хранение, и определили лидеров по качеству товара, сообщили в ведомстве.

Оценивали качество продукции технологи и директора предприятий, которые поставляют в госфонд консервы "Говядина тушеная". Все поставщики - отечественные производители из разных регионов страны. Также в дегустации принимали участие эксперты Росрезерва и ученые НИИ проблем хранения Росрезерва.

Мясные консервы, представленные для дегустации, были заложены на хранение в госфонд в 2019 году. Образцы отобрали случайным образом на девяти комбинатах Росрезерва, расположенных в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Все их скрыли за номерами.

Тушенка оценивалась по внешнему виду, запаху, вкусу, консистенции мяса, а также по качеству бульона, получившегося после разогревания тушенки. Каждый образец получил консолидированную оценку по 100-балльной шкале.

Наивысшие оценки качества получили "Великоновгородский мясной двор" (96,47 балла), "МПЗ Лунево" (89,97 балла) и "БалтРыбТех" (88,93 балла). Комиссия пришла к выводу, что все представленные образцы консервов полностью соответствуют требованиям ГОСТа.

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) - государственный оператор по формированию, хранению и обслуживанию запасов государственного материального резерва. На складах Росрезерва хранятся различные товары, которые могут потребоваться на случай чрезвычайных ситуаций, войны, необходимости гуманитарной помощи, оказания господдержки при временных нарушениях снабжения каких-либо регионов, отраслей, организаций, а также оказания регулирующего воздействия на рынок.