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03.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

В России начались биржевые торги зерном

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
В России предпринимают очередную попытку запустить биржевую торговлю зерном. Второго августа на Национальной товарной бирже (НТБ) прошли первые торги. Но в первый день аукционы признаны несостоявшимися из-за "недостаточного количества заявок".

По данным НТБ, 2 августа на торгах планировалось закупить 8 тысяч тонн пшеницы 4-го класса по стартовой цене 14,3 тысячи рублей за тонну. Чтобы торги состоялись, должно было быть минимум двое участников.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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На 2 августа к аукционам допущен 21 участник, и заявки продолжают поступать, что говорит об "активном интересе" к торгам, рассказали в НТБ.

С помощью биржевых торгов власти в лице государственной "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) планируют сформировать прозрачный ценовой индикатор на рынке пшеницы. Пока игроки рынка только присматриваются к механизму и пытаются найти справедливую цену, считают в ОЗК.

Биржевую торговлю зерном в России пытаются запустить более 20 лет. Последняя попытка обернулась скандалом: в 2019 году Мосбиржа обнаружила недостачу зерна, которое выступало обеспечением по сделкам своп (торгово-финансовая обменная операция).

Биржевая торговля нужна для повышения прозрачности рынка, убежден глава "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Начать ее мешали отсутствие законодательной базы, людей, не было определено огромное количество нюансов. Во всем мире биржевая торговля выстраивалась в течение сотен лет. Но сейчас не самый подходящий момент для запуска торгов в России, считает Петриченко. "Товар будет придерживаться, потому что денег много, а товара меньше", - говорит он.

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