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03.08.2021 00:10
Рубрика: Экономика

В России стартовала агроперепись

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
В России с 1 по 31 августа проходит сельскохозяйственная микроперепись. Она охватит все регионы, все сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Также пройдет выборочное исследование личных приусадебных хозяйств (ЛПХ).

В сравнении с большой сельхозпереписью (последняя проходила в 2016 году) микровариант предполагает меньшее количество вопросов и немного меньший охват. Переписчик не придет в ЛПХ, если оно находится в городской черте или поселке городского типа, расположено в маленьких селах и деревнях (менее десяти домохозяйств), находится в труднодоступных районах. Также не будут опрашиваться дачники - поговорят только с председателями некоммерческих объединений, рассказал глава Росстата Павел Малков.

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Большая сельхозперепись проходит раз в десять лет. Но чтобы обеспечить более точную господдержку, стимулировать развитие АПК, необходимы более точные сведения. Иначе все планы будут строиться на неверных исходных данных, пояснил Малков. Он подчеркнул, что не будут собираться персональные данные. Передаваться будут только итоги в обезличенной форме.

"Во время первой переписи 2006 года были слухи, что это делается для налоговых целей. Но две переписи показали, что эти страхи необоснованны. Никаких данных в налоговую не передавалось, никого не наказывали. Информация используется для оценки эффективности сельхозпрограмм и планирования дальнейшего развития АПК. Эти данные также использует бизнес, эксперты, наука, СМИ", - заверил глава Росстата.

По итогам переписи Росстат представит данные о посевных площадях и поголовье скота по состоянию на 1 августа 2021 года. Первые результаты будут готовы уже в ноябре 2021 года.

Для уточнения границ сельхозучастков будут использованы данные спутникового мониторинга и беспилотников.

Экономика АПК

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