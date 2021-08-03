В России упростят оформление пенсий и пособий

Чтобы получить соцподдержку, россиянам теперь не придется тратить время на изучение перечня имеющихся госуслуг и сверять, могут ли они на них претендовать. Правительство утвердило новые правила разработки регламентов предоставления госуслуг.

"Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг", - пояснили в минэкономразвития.

Так, при предоставлении субсидии на оплату ЖКУ портал укажет, какие документы требуется подать в зависимости от гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей. Столь же подробные рекомендации будут и по другим госуслугам, например, при назначении пенсии.

Механизм профилирования для более чем 600 федеральных услуг должен быть внедрен до 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 2024 года.