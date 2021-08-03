В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о передаче из России в Германию особо опасного преступника. Немцы забрали его из аэропорта Домодедово.

Предоставленный в руки германской полиции бандит - Юрий Калалб. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений.

По информации германской стороны, фигурант в составе организованной группы участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники с корыстной целью проникли в квартиру, где находились хозяева. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.

В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.