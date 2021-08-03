В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года

Сельскохозяйственная перепись 2021 года охватит 41,9 тысячи сельскохозяйственных организаций, 144,9 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей страны, а также 82,6 тысячи некоммерческих товариществ и 16,5 миллиона личных подсобных хозяйств, рассказали "Российской газете" в Росстате.

В ведомстве подчеркнули, что часть данных будет собираться с помощью спутников и дронов, а собственников подсобных хозяйств навестят переписчики. При этом собираемые данные будут полностью обезличенными. Информация в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника опроса. Количество вопросов по сравнению с предыдущей переписью сократилось: среднее время заполнения переписного листа на планшете составит 10-15 минут.

"Мы не будем интересоваться социально-демографическими характеристики работников и задавать вопросы о том, какой объем продукции был реализован. Нас интересует, привлекают ли фермеры кредиты, получают ли дотации от государства. Это позволит понять масштабы господдержки агросектора, а также масштабы использования кредитных ресурсов", - пояснил руководил Росстата Павел Малков.

Он подчеркнул, что впервые сельхозперепись в нашей стране проходит через пять лет, а не через десять, после предыдущей. Это позволит детальнее оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также последние структурные изменения в сельском хозяйстве, выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных аграрных и фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств. Итоги будут объявлены уже в ноябре.

Доступ к детальным микроданным переписи получат все заинтересованные стороны - эксперты, ученые, бизнес, аграрии. Открытые обезличенные исходные цифры позволят делать самостоятельный расчет и аналитику в любом разрезе сельского хозяйства.

В то же время цифровизация сократила стоимость переписи более чем в три раза по сравнению с предыдущей - до 4 миллиардов рублей (13 миллиардов в 2016 году), отмечает Малков. Основная часть суммы - оплата работы переписчиков - их будет 34,6 тысячи человек. Преимущественно это местные жители, которые хорошо знают территорию. Все уже прошли обучение (оно проводилось в онлайн-режиме), получили электронные планшеты и экипировку, а также средства санитарной защиты. Средняя норма переписчика - 480 респондентов в месяц, а зарплата - 18 тысяч рублей.

В Росстате обратили внимание, что вся методология сбора информации основана на международном опыте. Микроперепись 2021 года входит в программу Всемирной сельскохозяйственной переписи ООН.