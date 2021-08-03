Климатолог назвал причину возникновения смерча в Тверской области

Причиной возникновения смерча в Тверской области климатолог назвал холодный фронт.

"Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта", - цитирует РИА Новости старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского.

Ученый также предположил, что, скорее всего, был не один смерч, а вспышка смерчей, но подсчитать точное их количество можно будет позднее на основе космических снимков.

Напомним, 2 августа в Тверской области в результате удара стихии погибли три человека и около десяти человек пострадали (данные уточняются). Повалены несколько десятков деревьев, со многих домов сорваны крыши, повреждены ЛЭП.

- Спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым - едой, водой, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств, - рассказали в ГУМЧС по Тверской области.

Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, сообщают в спасательном ведомстве. Но пока его услугами никто не воспользовался.