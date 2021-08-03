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03.08.2021 07:25
Рубрика: В мире

В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Текст: Максим Макарычев

Еще двое полицейских из Вашингтона, округ Колумбия, которые обеспечивали порядок во время осады Капитолия США 6 января, покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщили правоохранительные органы.

В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия

Офицер Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме в четверг, а офицер Кайл де Фрейтаг - 10 июля. Однако об их гибели департамент полиции города сообщил только второго августа. Хашида, который работал в правоохранительных органах с 2003 года, был назначен в полицейскую группу реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает NBC News. Де Фрейтаг, приписанный к подразделению Пятого округа, служил в полицейском управлении с ноября 2016 года.

Всего же покончили с собой четверо полицейских. Ранее, спустя всего несколько дней после штурма, это сделали офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд.

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