В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Еще двое полицейских из Вашингтона, округ Колумбия, которые обеспечивали порядок во время осады Капитолия США 6 января, покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Офицер Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме в четверг, а офицер Кайл де Фрейтаг - 10 июля. Однако об их гибели департамент полиции города сообщил только второго августа. Хашида, который работал в правоохранительных органах с 2003 года, был назначен в полицейскую группу реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает NBC News. Де Фрейтаг, приписанный к подразделению Пятого округа, служил в полицейском управлении с ноября 2016 года.

Всего же покончили с собой четверо полицейских. Ранее, спустя всего несколько дней после штурма, это сделали офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд.