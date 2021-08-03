В США полиция ликвидировала расстрелявшего коллег мужчину

Очередной инцидент с массовой стрельбой произошел в США. В столице американского штата Теннесси Нэшвилле 22-летний сотрудник компании по оказанию услуг в сфере стоматологии открыл огонь из неназванного оружия, в результате чего трое его коллег оказались ранены. Прибывшая на место ЧП полиция нейтрализовала стрелка, позже он скончался в больнице.

"Трое сотрудников получили огнестрельные ранения… Они все госпитализированы. По меньшей мере один находится в критическом состоянии", - передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

По их информации, злоумышленник действовал в одиночку. Причины инцидента выясняются.