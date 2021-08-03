В США разгорелась "политковидная" война между демократами и республиканцами

Очередная волна коронавируса постепенно накрывает Америку. Новым эпицентром распространения COVID-19 признан штат Флорида, на который приходится 20 процентов от всех заражений в США. Демократы утверждают, что ситуация в стране находится в целом под контролем, а виной всему - непривитые граждане. Так же считает и главный медицинский советник президента Байдена Энтони Фаучи.

Однако случившееся в городе Провинстаун, штат Массачусетс, заставляет усомниться в таких заявлениях. В этом туристическом городке после массового наплыва отдыхающих по случаю Дня независимости США произошла небывалая вспышка заболеваемости, и как оказалось, большинство заболевших, около 70 процентов, были вакцинированы.

По сводкам местных врачей, большинство этих граждан перенесло заболевание в легкой форме. Понадобилась всего пара госпитализаций, а смертельных случаев и вовсе не было. Но эти люди в конечном итоге стали переносчиками и смогли заразить окружающих. Распространение штамма "Дельта", основного виновника новой волны COVID-19 в США, связано как с привитыми, так и с непривитыми гражданами - этот факт признали в Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) , чье руководство до сих пор не определилось с тем, как сообщить населению, что "Дельта" способен пробивать защиту используемых в Штатах вакцин.

Руководству Демократической партии очень уж не хочется брать на себя ответственность за возможный локдаун и связанные с ним тяжелые последствия для экономики. Всю вину за будущие проблемы демократы стремятся возложить на республиканцев и их электорат, среди которого, если судить по соцопросам, действительно больше непривитых. Около 86 процентов граждан, поддержавших на последних выборах демократов, получили как минимум одну дозу вакцины, а среди избирателей республиканцев таких "всего" 45 процентов, утверждает опрос, проведенный Washington Post совместно с ABC News.

Руководство Демпартии сознательно втягивает республиканцев в "политковидную" войну. Чего стоит последнее требование 81-летней Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей, обязать конгрессменов, сотрудников и посетителей носить внутри Капитолия маски. "Нэнси Пелоси сообщила полиции Капитолийского холма, что персонал и посетители будут арестованы за то, что они не носили маску. Она просто свихнулась на этой теме", - заявила в интервью Fox New конгрессмен Нэнси Мэйс.

Вице-президент США Камала Харрис изменила правила ношения масок для журналистов, освещающих деятельность Белого дома. Причем сделала она это еще до того, как власти столицы изучили новые документы о рекомендательном ношении масок в помещениях. Регулярно тестируемые на COVID-19 журналисты пула, подавляющее большинство из которых еще и привиты, были крайне озадачены таким требованием. "В наши дни связанные с ковидом правила меняются так быстро, что отвечающие за эту страну люди не знают, что им делать", - написал по этому поводу репортер NY Post Стивен Нельсон. Верхом такого показательно нарочитого поведения стало появление на публике главы Пентагона Ллойда Остина. По прилету на Филиппины вакцинированный от коронавируса Остин вышел из самолета не просто в плотной черной маске, но и с закрывающим лицо пластиковым экраном. Избегал здороваться за руку, предпочитая удар кулаком или локтем. Но экран продержался на голове Остина недолго, и позже на встрече с филиппинским лидером Родриго Дутерте он уже был просто в маске.

Взгляд из США

Американские власти не откроют свои границы для туристов из Евросоюза, опасаясь, что те могут ухудшить и без того сложную ситуацию по заболеваемости коронавирусом. Напомним, от европейцев еще в марте прошлого года "закрылся" тогдашний президент США Дональд Трамп. Но и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не спешит отменять решение своего предшественника. Больше всего в Вашингтоне боятся нового дельта-штамма, который, как известно, распространяется крайне быстро и на данный момент стал доминирующим в США.

Еврочиновникам должно быть обидно вдвойне: они еще в июне рекомендовали странам - членам единой Европы начать снова принимать гостей из Нового Света. Как отмечает журнал Der Spiegel, сегодня те немногочисленные приезжие из Евросоюза, которым все-таки удается добраться до США, чувствуют себя изгоями в отличие от туристов из Азии, Африки или Латинской Америки. Когда американские власти вновь откроют двери для европейцев, пока неясно. Даже соответствующей просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель, недавно посетившей Вашингтон, оказалось недостаточно. По словам главы госдепа США Энтони Блинкена, Белый дом в этом вопросе руководствуется мнением медэкспертов.

Взгляд из Евросоюза

Входящие в Евросоюз страны продолжают обновлять правила въезда для туристов. Например, чтобы попасть в Германию, с первого августа все заграничные гости обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Исключение составляют полностью вакцинированные и недавно переболевшие COVID-19 лица.

Ранее Бельгия обязала всех непривившихся туристов из стран с высокими темпами распространения коронавируса сдавать ПЦР-тесты на первый и седьмой день после прибытия в королевство. Анализы в первый день можно не сдавать, если на руках есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до приезда. А вот Португалия, напротив, ослабляет коронавирусные ограничения. С первого августа больше не будет комендантского часа в районах, где его вводили из-за неблагополучной ситуации. Магазинам, ресторанам, барам и другим подобным заведениям разрешат работать до двух часов ночи. Но для посещения общественных мест по выходным или в праздники, а также для проживания в отелях требуется электронный пропуск, в котором отражены сведения о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

Подготовила Диана Ковалева