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Рубрика: В мире

В США за неделю резко выросла смертность от COVID

В США ощутимо вырос усредненный показатель смертности от COVID-19. За последнюю неделю эта цифра достигла 308 случаев в сутки, а это на 25% выше показателя предыдущей недели.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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"Усредненный за семь дней показатель ежедневной смертности​​​... вырос до 308 в сутки - рост более чем на 25% к предыдущему семидневному периоду", - передает РИА Новости заявление руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

При этом усредненный показатель заболеваемости тоже заметно вырос на 44% и достиг 72 493 случаев в сутки. Примерно таков же рост госпитализаций - на 40,8%.

Общее же число жертв COVID-19 в США с начала пандемии превысило 610 тысяч человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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