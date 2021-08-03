В Таджикистане пройдет конкурс на лучшую русскоязычную школу

В Таджикистане пройдет конкурс на самую престижную школу с обучением на русском языке, - сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Это поможет оценить качество преподавания на русском языке за рубежом.

Жюри будет оценивать методику преподавания русского языка и квалификацию русистов. Конкурс позволит проверить качество преподавания на русском языке за границей, выявить лучшие методические практики и распространить их на другие учебные заведения.

К слову, состязание на лучшую школу также пройдет в Узбекистане и Киргизии. Об организации конкурсов договорились министры образования стран во время встречи, которая состоялась по инициативе главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

На ней представители государств обсудили развитие гуманитарных проектов, направленных на поддержку изучения и преподавания русского языка в указанных государствах.

Кравцов подчеркнул, что Россию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию связывает общая история и многолетнее плодотворное сотрудничество. Поэтому странам необходимо работать над созданием совместного образовательного пространства.

Также к сентябрю 2022 года в Таджикистане планируют завершить строительство пяти русскоязычных школ, в каждой из которых смогут получить знания 1200 учеников. Таким образом, школьникам будет доступно образование современного уровня, отметили в Минпросвещения РФ.

Учебные заведения построят в пяти городах: Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Напомним, что сейчас в таджикских школах работают 50 российских учителей из 18 регионов России.