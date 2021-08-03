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Рубрика: Общество

Вакцинация от коронавируса является способом блокировки его мутаций

Текст: Юлия Акиньшина

Вакцинация от коронавирусной инфекции в том числе позволяет блокировать распространение мутаций вируса. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, созданные вакцины также актуальны в борьбе с новыми штаммами коронавируса, поскольку также являются способами блокирования распространения мутаций.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Проценко добавил, что мутация вируса является его естественной эволюцией.

При этом, по его словам, вакцинация защищает не от заражения вирусом, а от смерти. Но предотвратить инфицирование можно только при помощи соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Сегодня в России можно привиться одной из четырех вакцин: кроме "Спутника V" зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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