Вакцинация от коронавируса является способом блокировки его мутаций

Вакцинация от коронавирусной инфекции в том числе позволяет блокировать распространение мутаций вируса. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, созданные вакцины также актуальны в борьбе с новыми штаммами коронавируса, поскольку также являются способами блокирования распространения мутаций.

Проценко добавил, что мутация вируса является его естественной эволюцией.

При этом, по его словам, вакцинация защищает не от заражения вирусом, а от смерти. Но предотвратить инфицирование можно только при помощи соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Сегодня в России можно привиться одной из четырех вакцин: кроме "Спутника V" зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".