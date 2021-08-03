Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине

Начались сьемки оригинального сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" со Светланой Ивановой в главной роли. Это психологическая драма с элементами триллера, исследующая тему женской борьбы за справедливость.

По словам создателей, "сериал заденет острые темы несправедливости и повсеместного замалчивания в обществе неудобных тем. Примечателен тот факт, что одна из сценаристов проекта, она же - руководитель сценарной группы Анастасия Пальчикова, режиссерский дебют которой - фильм "Маша" - можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. В нем рассказана история времен 90-х о девочке в жестоком и бесконтрольном мире. А уж если такие авторы- исследовательницы берутся за тему, посвященную правам женщин - пощады не жди. Уже на данном этапе можно сказать, что будущий сериал вызовет резонанс в обществе. Тем более, что авторов сценария - четверо. Помимо Анастасии Пальчиковой - это Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий и Виктория Островская.

Присмотримся к заявленному сюжету. Главная героиня "Обоюдного согласия" - молодая учительница Анна Федорова - обвиняет компанию влиятельных мужчин города в непристойном поведении во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказывается сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

"Я долго искала материал, очень многое отбраковывала. В какой-то момент уже не было желания снимать ничего вообще. Когда мне прислали сценарий "Обоюдного согласия", я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии", - говорит Валерия Гай Германика.

Генеральный продюсер Игорь Мишин подчеркивает, что "новый жанровый сериал исследует крайне актуальную тему - отношение к женской мести. Где проходит граница дозволенного и преступления?".

В сериале снимаются Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие. Съемки проходят в Москве и в Крыму. Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Игорь Мишин. Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре Kion в следующем году.

Рекомендация: в ожидании сериала можно посмотреть документальный фильм Валерии Гай Германики "Папа" - он доступен в онлайн-кинотеатрах. Гарантируем, что после просмотра вы начнете относиться к режиссеру по-другому - довольно откровенная и личная работа показывает становление Гай Германики в профессии, объясняет ее манеру поведения в повседневной жизни. В любом случае вы не станете относиться к ней только лишь как к обвинительнице и обличительнице в борьбе за права женщин. По мнению автора этих строк, "Папа" - один из лучших документальных фильмов, снятых в нашей стране за последнее время.