Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:00
Рубрика: Культура

Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине

Текст: Сусанна Альперина
Начались сьемки оригинального сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" со Светланой Ивановой в главной роли. Это психологическая драма с элементами триллера, исследующая тему женской борьбы за справедливость.
Режиссер Валерия Гай Германика. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Режиссер Валерия Гай Германика. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Режиссер Валерия Гай Германика. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

По словам создателей, "сериал заденет острые темы несправедливости и повсеместного замалчивания в обществе неудобных тем. Примечателен тот факт, что одна из сценаристов проекта, она же - руководитель сценарной группы Анастасия Пальчикова, режиссерский дебют которой - фильм "Маша" - можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. В нем рассказана история времен 90-х о девочке в жестоком и бесконтрольном мире. А уж если такие авторы- исследовательницы берутся за тему, посвященную правам женщин - пощады не жди. Уже на данном этапе можно сказать, что будущий сериал вызовет резонанс в обществе. Тем более, что авторов сценария - четверо. Помимо Анастасии Пальчиковой - это Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий и Виктория Островская.

Фото: видеосервис START
Наталия Мещанинова работает над сериалом "Алиса" с Анной Михалковой

Присмотримся к заявленному сюжету. Главная героиня "Обоюдного согласия" - молодая учительница Анна Федорова - обвиняет компанию влиятельных мужчин города в непристойном поведении во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказывается сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

"Я долго искала материал, очень многое отбраковывала. В какой-то момент уже не было желания снимать ничего вообще. Когда мне прислали сценарий "Обоюдного согласия", я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в "Обоюдном согласии", - говорит Валерия Гай Германика.

Генеральный продюсер Игорь Мишин подчеркивает, что "новый жанровый сериал исследует крайне актуальную тему - отношение к женской мести. Где проходит граница дозволенного и преступления?".

Фото: Предоставлено Okko
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов

В сериале снимаются Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие. Съемки проходят в Москве и в Крыму. Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Игорь Мишин. Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре Kion в следующем году.

Рекомендация: в ожидании сериала можно посмотреть документальный фильм Валерии Гай Германики "Папа" - он доступен в онлайн-кинотеатрах. Гарантируем, что после просмотра вы начнете относиться к режиссеру по-другому - довольно откровенная и личная работа показывает становление Гай Германики в профессии, объясняет ее манеру поведения в повседневной жизни. В любом случае вы не станете относиться к ней только лишь как к обвинительнице и обличительнице в борьбе за права женщин. По мнению автора этих строк, "Папа" - один из лучших документальных фильмов, снятых в нашей стране за последнее время.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне