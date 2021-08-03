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03.08.2021 18:26
Рубрика: В мире

Власти Ибицы наймут иностранцев для борьбы с незаконными вечеринками

Текст: Диана Ковалева
Власти испанского острова Ибица хотят нанять иностранцев в возрасте от 30 до 40 лет, чтобы те проникали на вечеринки, нарушающие коронавирусные правила, и докладывали о них полиции. Как отмечает издание Mixmag, одеты эти "детективы" будут в штатское.

На фоне пандемии Ибице, известному на весь мир курорту, пришлось значительно ограничить допустимое число посетителей баров и ресторанов, а также закрыть большинство ночных клубов, за исключением тех, где мероприятия могут проходить на открытом воздухе. Но даже несмотря на эти весьма существенные для острова жертвы, число новых случаев COVID-19 там стремительно растет, притом что во всей остальной Испании уровень заболеваемости существенно упал. Власти острова уверены: всему виной нелегальные вечеринки, куда приходят много людей.

На юге Испании для входа в бар будут требовать COVID-паспорта

Для того чтобы с ними бороться, был введен запрет на встречи представителей разных домохозяйств с часу ночи и до шести утра. Но все без толку. Бессильным оказался даже огромный штраф в 600 тысяч евро, который полагается за организацию нелегальных тусовок. Полицейским "накрывать" такие мероприятия тоже непросто, потому что многие местные жители знают блюстителей закона лично, и о скрытном проникновении на вечеринки тут не может быть и речи. Как рассказал изданию Diario de Ibiza местный чиновник Мариано Хуан, власти уже ведут переговоры с одной компанией, которая должна помочь в организации найма иностранцев в помощь местным правоохранителям. "На Ибицу нелегко приехать и найти жилье, нужно искать конкретные варианты для этих ищеек и платить им за путешествие. Над этим уже идет работа, поэтому говорю, что проект удастся претворить в жизнь, скорее, раньше, чем позже", - объясняет Хуан.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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