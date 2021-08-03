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03.08.2021 16:39
Рубрика: Власть

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что россияне якобы никогда не будут любить Крым так, как украинцы. То, как на деле проявляет "любовь" к полуострову украинский президент, больше похоже на геноцид, отметил спикер в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как в РФ никогда его не полюбят так, как на Украине. Он сообщил, что считает полуостров своим.

"Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - заявил Володин.

Он призвал задуматься, что могло быть с жителями Крыма без продовольствия и воды.

Председатель ГД также посоветовал Зеленскому лучше подумать о том, как сделать лучше жизнь граждан Украины, - вместо того, чтобы делать такие неискренние заявления. Ведь, по словам Володина, надо добиться того, чтобы граждане Украины могли работать у себя на родине, "а не на плантациях Польши и других стран Европы". Также надо остановить войну в Донбассе против собственных граждан.

"Иначе точно не дождется любви украинского народа", - сделал вывод спикер.

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Он также предположил, что "циничные и жестокие методы" украинские власти перенимают у своих европейских коллег. Володин привел в пример выдержку из воспоминаний биографа канцлера ФРГ Ангелы Меркель - а именно о ее расчете на то, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности Владимира Путина среди населения. "Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?" - сравнил парламентарий.

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