Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций

Ненависть - плохой строительный материал. Лозунг "Долой" не осчастливил еще ни один народ и не прибавил докторской колбасы ни в одном холодильнике. 30 лет независимости молодого Кыргызстана можно реально рассматривать как зеркало многих процессов и цветных революций на постсоветском пространстве.

У каждого президента свой срок и своя лестница. Снимок справа сделан в Бишкеке 2 августа 2021 года. Фото: REUTERS / instagram.com/bishkeklife

Кто, как и с чем пройдет на юбилейном параде суверенитетов, начавшемся в историческом августе 91-го с развалом СССР, когда не только от советского ГУЛАГа, даже от безусловной Отечественной Победы открестились некоторые бывшие республики?

Какую собственную историю молодые государства написали за 30 лет "независимости от Москвы"? И кто уже стесняется собственной новой истории, эффектно объявляя в международный розыск всех, кто был "до меня"?

Биография первого президента Кыргызстана типична и уникальна. Поехал по целевому набору учиться в Ленинград, там защитил докторскую диссертацию, его жена Майрам - кандидатскую (как вы сами понимаете, в те времена степени не так просто давались). Там родились старшие дети (питерцы!). Вернувшись на родину, устав скитаться по частным квартирам, возглавил киргизскую Академию наук, был избран делегатом памятного съезда народных депутатов СССР. Аскар Акаев стал главой молодой страны на фоне жарких диспутов о перестройке, свободе и независимости.

После 15 лет пребывания у власти, во время первого государственного переворота, Акаев с семьей вынужден был покинуть в 2005 году страну, не пролив ни капли крови. (Эксклюзивное интервью "Мой последний приказ - не стрелять!" "РГ", 30.03.2005.) За это время в Кыргызстане сменилось четыре президента... 16 лет Акаев живет в Подмосковье, не имея возможности приехать даже на прощание с уходившими близкими под дамокловым мечом немедленного ареста.

И вот в эти дни появилась сенсационная новость, что первый президент Киргизии "доставлен" в Госкомитет национальной безопасности на допрос в рамках уголовного дела по золоторудному месторождению "Кумтор", которое дает более 10 процентов ВВП страны (вопрос национализации и суды с канадскими собственниками - это отдельная стратегия нынешней власти).

Ну, прежде всего, не доставлен. Как уже общеизвестно, он прибыл в понедельник на самолете "Аэрофлота" вместе с сыном Илимом по согласованию с действующим президентом Садыром Жапаровым, который до этого дважды звонил Аскару Акаеву. Более того, безопасность пребывания на родине гарантировали и российские власти, утверждают наши источники.

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова, и Аскар Акаев — теперь и коллеги, и соавторырезонансных исследований. Фото: РИА Новости

Да, надо пройти все узаконенные на сегодня формальности. Есть надежда, что договоренности сторон будут соблюдены. И тогда во весь голос можно будет говорить о факте долгожданного возвращения первого президента накануне 30-летия независимости Кыргызстана, которое будет отмечаться 31 августа.

Сделали ли цветные революции лучше жизнь людей в постсоветских странах? Увы... И почему их все чаще называют госпереворотами?

На мой взгляд, это знаковая новость для всех постсоветских стран. И Виктор Янукович вернется когда-то на Украину - другой истории нет, даже кому-то неудобная - вся наша.

И достойный пример России, кто бы и как ни относился к Борису Николаевичу, - монументальный Ельцин-центр в Екатеринбурге, на родине первого президента. И в музей Черномырдина в Оренбуржье может приехать каждый...

"Если бы я был такой умный сегодня, как моя жена Сара завтра" - этот одесский анекдот стоит помнить политикам и аналитикам и принимать былое в контексте прошедшего времени, а не с очередной предвыборной колокольни, оценивая действия предшественников.

Сделали ли цветные революции лучше жизнь людей в постсоветских странах? Увы... И почему их все чаще называют госпереворотами?

Эту историю я знаю из первых уст и уже больше не заблуждаюсь на счет светочи демократии. Хочу избежать длинных цитат, просто адресую к публикации "РГ" ("Ужин с донесением", 09.11.2014), там подробная документальная история, кто и как делал тюльпановую революцию в Киргизии. Там ссылка на уникальный доклад американского посла Янга в Госдеп, перехваченный одной из азиатских разведок:

Вдохновить на беспорядки против пропрезидентских кандидатов на парламентских выборах...

Сторонники Акаева подозревают, что оппозиция готовит сценарий выборов, похожий на Грузию и Украину...

Выделить 30 миллионов долларов для НКО для распространения слухов и дискредитации семьи Акаева...

Самые невероятные слухи сплачивали бедный киргизский народ. Акаев был на виду, от него небылицы о коррупции отскакивали, зато бесспорной мишенью оказалась его жена и дети. Промахнуться тут невозможно. Но кто бы нам теперь объяснил, за что народ, мягко говоря, не любил Раису Максимовну Горбачеву. Надо умереть, чтобы быть понятой, горько говорила она...

Судьба президента Акаева была решена не на площади.

Вспоминаю наш давний дружеский разговор: президент СНГ приезжает в Кремль и говорит, что главный стратегический партнер - Россия, приезжает в Белый дом, говорит - США. Что не сделаешь во имя интересов родной страны...

Во время своего визита в Вашингтон Акаев ничего не перепутал, начав с того, что прежде всего Россия - исторический, стратегический союзник Кыргызстана, но его страна заинтересована выстраивать взаимовыгодные и длительные отношения с Соединенными Штатами.

Тогда и была решена судьба его президентства.

И уже никто не брал в расчет, что сделал для своей страны Акаев, проведя целый ряд экономических, денежных и земельных реформ. Как ученый практически написал историю киргизской государственности к 1000-летию Манаса. Лучшие оркестры России и ведущие математики нашей страны стали частыми гостями в дружественной Киргизии... Питерский капитал семьи стал реальным достоянием республики.

Увы... Часто в Центральной Азии борьба кланов управляется не здравым смыслом, а как в Киргизии - вечным противостоянием Севера и Юга.

Каждая очередная революция порождала новую волну эмиграции, что реально чувствовалось и в России. А сколько талантливых киргизов, получив высшее образование, разлетелись по миру, не найдя применения дома! Перед каждой нацией стоит проблема собирания народа. Стоит она и перед Кыргызстаном. Страна, которую ассоциировали в мире с великим Чингизом Айтматовым, появляется в мировой повестке дня лишь со сменой власти да при очередной посадке высоких лиц.

Возможно, Садыр Жапаров понимает это лучше других. И главное, не победить на словах и в приговорах коррупцию. Важно объединить многих людей - не против, а за. И самый известный в мире киргизский ученый, имеющий уникальные связи с Россией, первый президент тут ему в помощь.

Важное, последнее: предоставив реальное убежище Аскару Акаеву и его семье, Россия не подавала милостыню в знак благодарности за пророссийский курс. Математик Акаев избран иностранным членом Российской академии наук потому, что успешно работает в МГУ им. Ломоносова, ездит с циклом лекций не только в Санкт-Петербург, но и в Китай...

Свет и тень мужа - Майрам Акаева. Полвека вместе Фото: Из личного архива

Уход с поста президента - это не конец карьеры и жизни, а счастливое ее продолжение. Пример Акаева тут всем президентам пример.

Между тем

В Киргизии задержали бывшего премьера Темира Сариева. Как заявили в Госкомитете национальной безопасности, его подозревают в причастности к делу о коррупции на различных этапах реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор". "Следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики (в 2011-2015 годах. - Прим. "РГ") и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб", - проинформировали в спецслужбе. Бывший глава правительства был помещен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, с ним ведутся следственные действия, по результатам которых Первомайский районный суд города Бишкека рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Это должно произойти в течение 48 часов с момента задержания.

Подготовил Юрий Когалов