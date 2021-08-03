Врач предупредил о последствиях коронавируса у молодых

Из-за особенностей нового штамма коронавируса "Дельта" постковидный синдром стал чаще наблюдаться у молодых. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что у переболевших после выздоровления могут длительное время сохранятся головные боли, слабость, ослабление памяти.

"Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас постковидный синдром помолодел", - говорит Тимаков. Это происходит потому, что штамм "Дельта" активнее поражает молодых, хотя пожилые люди также остаются в группе риска.

По словам врача, в дальнейшем новые штаммы коронавируса, скорее всего, будут больше поражать центральную нервную систему и сильно влиять на иммунные факторы. Дети после коронавируса чаще будут болеть. Изучается влияние инфекции на репродуктивную функцию.

Он напомнил, что защититься от постковидного синдрома можно так же, как и от самой болезни - с помощью вакцинации.