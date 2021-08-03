Вышедшая из комы певица МакSим передала всем привет

38-летняя российская певица МакSим, после сообщений об улучшении состояния окончательно выведенная сегодня врачами из искусственной комы, передала привет.

Об этом РИА Новости рассказала представительница артистки. Отметив, что смогла пообщаться с работодательницей по видеосвязи.

Марина (настоящее имя певицы) "передает всем привет и благодарность за поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", сказано в сообщении.

Напомним, что артистка провела в коме на аппарате ИВЛ, а после и ЭКМО полтора месяца. Ее состояние все это время расценивалось как тяжелое.