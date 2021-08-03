Новости

Фанаты в ярости: Элджей озвучил Короля акул в новом "Отряде самоубийц" 15:20
Скарлетт Йоханссон "шокирована" реакцией Disney на ее судебный иск 14:53
В Британии разразился скандал из-за нового "Отряда самоубийц" 14:40
Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной" 14:08
Появился трейлер карантинной комедии с Джеймсом МакЭвоем "Вместе" 13:31

Вышедшая из комы певица МакSим передала всем привет

Новости
    03.08.2021, 14:48
Текст:   Олег Усков

38-летняя российская певица МакSим, после сообщений об улучшении состояния окончательно выведенная сегодня врачами из искусственной комы, передала привет.

Об этом РИА Новости рассказала представительница артистки. Отметив, что смогла пообщаться с работодательницей по видеосвязи.

Марина (настоящее имя певицы) "передает всем привет и благодарность за поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", сказано в сообщении.

Напомним, что артистка провела в коме на аппарате ИВЛ, а после и ЭКМО полтора месяца. Ее состояние все это время расценивалось как тяжелое.

Новости

Опубликован трейлер финального сезона "Бумажного дома" 13:19
Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус" 13:11
Вышел русский трейлер нового фильма Альмодовара "Параллельные матери" 12:57
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Мама: Возвращение из тьмы" 12:47
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти актера из "Шерлока Холмса" Анатолия Рудакова 12:14
МакSим вышла из комы и пришла в сознание 12:05
Умер режиссер клипов ДДТ, "Алисы" и "Колибри" Олег Флянгольц 11:46
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Представительница МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы 10:35
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 02.08.2021
Актриса "мыльных опер" Хосемит Бермудес умерла в 41 год 02.08.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Найденный при смерти актер "Штрафбата" Игорь Регнер впал в кому 02.08.2021
Упавшему в обморок 84-летнему Леониду Куравлёву вызвали "скорую" 02.08.2021
Джереми Кларксон: Наши сольные проекты не помешают The Grand Tour 31.07.2021