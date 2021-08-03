Захарова: Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР

Москва никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской республик и продолжит оказывать помощь этому региону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит", - приводит слова Захаровой ТАСС. Она отметила, что поддержка этого региона со стороны Москвы не прекращалась ни на минуту и будет продолжена.

Она также обратила внимание на то, что звучащие порой обвинения в адрес России о том, что для поддержки республик делается недостаточно, несостоятельны.

"Я вам могу сказать, как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", - заявила официальный представитель МИД РФ.