Захарова: Россия - страна возможностей, потому что у нас возможно все

Россия - страна возможностей, потому что в нашей стране происходят вещи, которые кажутся невозможными априори. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе всероссийского молодежного форума образовательного форума "Территория смыслов", трансляцию которого в Youtube вел канал RT.

Отвечая на вопрос одной из участниц форума, Мария Захарова отметила, что Россия является страной возможностей, потому что, действительно, в нашей стране возможно все.

"Мне кажется, ответ на этот вопрос - в нашей литературе, в нашей культуре, в нашей истории. Есть вещи, которые невозможны априори и в хорошем, и в плохом смысле слова, и они происходят. А иногда те вещи, которые кажутся абсолютно простыми, не случаются", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Россия в этом смысле действительно уникальна. Мария Захарова выразила надежду в том, что в конечном итоге должны перевесить положительные моменты. "Давайте стремиться к тому, чтобы все у нас было возможно в хорошем смысле этого слова на 99%. И один процент оставим на случайности", - заключила она.