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03.08.2021 15:51
Рубрика: Культура

В Швеции сенсационно найден таинственный замок из легенд

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Швеции археолог объявил о сенсационной находке - на одном из бывших островов давно осушенного болота ему удалось обнаружить остатки замка, о существовании которого до сих пор было известно только из старинных сказаний.

Фото: Joao Zilhao / University of Barcelona / AFP
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Об открытии рассказала национальная телекомпания SVT. Речь идет о крупном древнем замке Эланд, который до сих пор считался просто мифом. Исследователям было известно о нем только по древним устным сказаниям и двум письменным источникам начала XVIII века.

Кстати, это были последние упоминания о таинственном замке, который с тех пор никто больше не видел. Многие археологи годами искали его. Удача улыбнулась исследователю по имени Ян-Хенрик Фаллгрен. Это он обнаружил древний замок Эланд на острове Серби Борг.

В интервью телеканалу Фаллгрен рассказал, что термин "Sorby Borg" упоминается Николаем Валлинусом, жрецом Эланда, в его диссертации от 1703 года. Однако этот священник в своем труде не дал четкого описания места, где находился замок. Возможно, жрец сделал это намеренно, чтобы сохранить в тайне место расположения замка.

Опираясь на эту диссертацию, археологи годами изучали окрестности деревни под названием Серби, но так ничего и не нашли. Ян-Хенрик Фаллгрен предположил, что его предшественники попросту искали не в том месте. Он расширил круг поиска и обнаружил замок примерно в полутора километрах от деревни Серби. А до того археолог выяснил, что осмотренный им участок земли в XVIII веке принадлежал именно жителям Серби.

"Что самое захватывающее, так это то, что этот древний замок, вероятно, стоял священном острове посреди священного озера, где люди приносили жертвы богам на протяжении почти 2000 лет", - говорит Ян-Хенрик Фаллгрен.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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По его словам, на самом деле замок был расположен на теперь уже бывшем острове под названием Квиннен ("Женский остров"). Около 400 лет назад этот остров исчез в результате осушения болота Скедемоссе. Кстати, при изучении остатков этого болота в последние годы было обнаружено множество жертвенного оружия и других артефактов, которые сейчас выставлены в Шведском историческом музее в Стокгольме.

Фаллгрен также отметил, что поначалу очень многие в археологических кругах были настроены скептически и отказывались верить в то, что мифический замок все-таки найден. Но критики замолчали после того, как было проведено радарное сканирование.

Этот метод помог "просветить" землю и выявить сооружения, которые сейчас находятся под поверхностью. В результате были обнаружены крепостные стены и остатки множества домов, которые они защищали. Подобная планировка была характерна и для других замков того времени.

"Я получил много поздравлений от коллег из Швеции, Скандинавии, да и всего мира, - говорит Ян-Хенрик Фаллгрен. - То, что здесь, на острове, удалось найти "новый" старинный замок, во многих смыслах сенсационно".

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