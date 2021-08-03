Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы

Сотрудникам и персоналу Пентагона запрещено покидать здание из-за стрельбы на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с центральным зданием американского оборонного ведомства. Как уточняет CNN, стрельба произошла на остановке, которая находится в непосредственной близости от входа в Пентагон.

Служба охраны Пентагона также обратилась к общественности с просьбой не приближаться к району, поскольку идёт полицейская операция. По внутренней громкой связи ведомства во всем учреждении раздавались предупреждения, в которых всем находившимся внутри было приказано оставаться в помещении "из-за действий полиции снаружи".

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим общественность избегать этого района. Дополнительная информация будет в ближайшее время", - говорится в сообщении охраны Пентагона, опубликованном в Twitter.

По неподтвержденным данным, несколько сотрудников охраны получили ранения.