Зеленский переименовал День защитника Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о переименовании Дня защитника Украины. Теперь этот государственный праздник, отмечающийся ежегодно 14 октября, будет носить название День защитника и защитницы Украины.

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса президента.

Украинский портал Strana.ua отмечает, что в настоящее время почти четверть всех военнослужащих незалежной женщины. А в конце июля этого года впервые в истории Украины женщина возглавила одно из подразделений ВСУ. Новым командующим медицинскими силами ВСУ стала полковник Татьяна Остащенко, окончившая помимо Львовского государственного медицинского института и Украинской военно-медицинской академии еще и курсы НАТО в британском Кранфильдськом университете.