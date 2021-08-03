"Живая классика": итоги первых десяти лет работы

Конкурс чтения вслух для детей и подростков "Живая классика" появился в 2011 году как инициатива нескольких энергичных петербургских филологов во главе с Мариной Смирновой, имевшей к тому моменту опыт организации крупных фестивалей, но не представлявшей, во что она ввязывается. Потому что частная инициатива быстро превратилась в всероссийский конкурс, а "Живая классика" - в фонд, проводящий международные конкурсы чтецов, летние лагеря в "Артеке", фестиваль детского творчества России и Китая и тому подобное. И, несмотря на появление других остроумных проектов, работающих на поле пропаганды чтения среди детей и подростков, продолжает "держать марку". Как это происходит, мы поговорили с Мариной Смирновой.

Как появилась идея "флагманского проекта" фонда "Живая классика" - конкурса юных чтецов?

Марина Смирнова: Я пошла в институт Гёте на курсы для специалистов книжного бизнеса. Там рассказывали про конкурс юных чтецов. Во время кофе-брейка я говорю: "Вы знаете, в России конкурсов чтецких много, все в них участвуют, я не могу сказать, что конкурсы как-то сильно могут повлиять на ситуацию с чтением". На это они мне ответили: "Вы читаете тексты ко дню рождения Пушкина, еще кого-то. А вы дайте свободу. Суть нашего конкурса в том, что подростки читают другим подросткам свои любимые книги. Дайте им полную свободу". И вот, так как у меня был перерыв и мне особо было нечем заняться, я пригласила своих коллег-волонтеров и говорю им: "Давайте попробуем такую штуку в Петербурге".

В каждом районе Петербурга свой методист по литературе. Мы пригласили их, поговорили. Они сказали: "Хорошо". И в 2011 году у нас был очень большой охват по школам, около 20 000 детей. Я пришла в школу, для меня было просто откровением, когда я поняла, что все наши дети читают наизусть. Никто их об этом не просил. Я поняла, что значит советская школа: если читаешь, то наизусть.

Путь от идеи до всероссийского конкурса вряд ли был коротким и простым. Как вы его прошли?

Марина Смирнова: В конце 2011 года, когда мы проводили конкурс в Петербурге, позвонили из комитета по печати правительства Петербурга и сказали: "У вас есть конкурс, а у нас - книжная ярмарка. И хорошо, чтобы там дети что-то почитали. У нас есть бюджет, а вы нам сделаете так, чтоб было масштабненько". Когда выступали первые дети, то они выступали для своих родителей. Но так как это было при входе, то люди заглядывали, и зал постепенно наполнялся.

И все читали наизусть?

Марина Смирнова: Да. Читают подростки, зал наполнился, заходит тогда еще замруководителя Роспечати Владимир Григорьев и говорит: "Где, где вы этих детей набрали? Театральные кружки какие-то"? Я отвечаю: "Вообще обычные школы, из разных городов". Он: "Мм, хорошо". Потом Григорьев мне то ли написал, то ли позвонил и сказал: "В общем, мы тут встретились с Авдеевым и Фурсенко…"

Важно, чтобы ребенок остался с нами и учился тому, что интересно

Тогдашними министрами культуры и образования.

Марина Смирнова: Да. "Надо делать конкурс на всю страну". И мы написали письма во все регионы России, и получили в двенадцатом году два миллиона участников. Потому что это была фактически разнарядка по всем регионам.

То есть ситуация повернулась на 180°: из частной инициативы вы превратились в операторов государственной программы.

В конкурсе "Живая классика»" дети читают свои любимые книги. Причем и со сцены, вслух, преодолевая былую робость. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Марина Смирнова: Можно было бы так сказать, если бы появилась государственная программа. Потому что письма - это еще не госпрограмма И то, что вся страна оповещена, еще не означает, что у нас есть для этого бюджет и какая-то системная история. Мы нон-стоп общались с регионами, отстраивалась структура. В итоге правительство Москвы выделило деньги на то, чтобы мы привезли победителей. Финал был очень мощный! Зал то хохотал, то плакал, дети что-то невероятное с залом делали, я горжусь выступлением каждого ребенка. А потом были ад и пахота 2013 года. Какая-то жизнь началась уже с 2014-го.

Читать наизусть - обязательное условие?

Марина Смирнова: На классном этапе дети могут читать по книге отрывки, мы даже на школьном этапе говорим, что можно по книге читать. До регионального этапа уже никто не доходит с книгой, так сложилось. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что чтение наизусть на зал - это способ популяризации, который оставляет за бортом многих читающих детей, для которых не их формат читать со сцены.

Я вижу детей, которые читают современную литературу, могут писать рецензии. "Живая классика" - это вход в сообщество. Не важно, до какого этапа ты дошел. Важно, чтобы остался с нами и учился тому, что интересно.