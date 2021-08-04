Астрофизики впервые увидели, как "питаются" черные дыры

Исследование, проведенное Альмудена Прието из Института астрофизики Канарских островов (IAC), позволило впервые зафиксировать существование длинных и тонких пылевых нитей, которые окружают и питают черные дыры в центрах галактик.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщается на сайте IAC. Авторы напоминают, что черные дыры являются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Загадок хватает - например, достоверно не установлено, откуда берется огромный объем материала внутри черных дыр, который в миллионы раз превышает массу Солнца. Загадкой остается и невероятно плотная концентрация вещества в этом объеме.

Однако в новом исследовании команда во главе с Альмудена Прието задалась другим вопросом: а как кормятся черные дыры? Известно, что они притягивают к себе окружающий материал, включая целые планеты, и поглощают их. Предполагается, что происходит это за счет мощных гравитационных сил. Новое исследование доказало, что активную роль в питании черных дыр играют ранее неизвестные науке структуры.

К такому выводу астрофизики пришли, изучив черную дыру, расположенную в центре галактики NGC 1566. Для анализа были использованы изображения космического телескопа Hubble, а также данные наземных телескопов VLT Европейской южной обсерватории (ESO) и ALMA, распложенных в Чили.

Благодаря синхронизации изображений ученые смогли получить прямую визуализацию процесса ядерного питания черной дыры. Комбинирование позволило сделать один общий снимок, на котором отчетливо видны длинные и тонкие пылевые нити. Видно, как они разделяются и тянутся прямо к центру галактики, где начинают циркулировать и вращаться по спирали вокруг черной дыры. Последняя затем их поглощает.

По мнению ученых, эти тонкие пылевые нити могут быть естественной причиной возникновения затемнения в центрах многих галактик. Такое явление наблюдается, когда черные дыры активно "питаются".