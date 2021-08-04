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Рубрика: Экономика

Банк России дал совет на случай звонка "из Центробанка"

Текст: Василий Кошкин

У Банка России нет полномочий для работы с физическими лицами. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, комментируя участившиеся случаи мошенничества под видом регулятора.

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"Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк - это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков", - пояснил он в комментарии радио Sputnik.

Представитель ЦБ также напомнил, что распоряжаться деньгами на счете физлица имеет право только владелец этого счета.

"Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки", - отметил Сычев.

В случае сомнений в регуляторе советуют звонить в банк, номер которого указан на оборотной стороне карты.

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Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".

Экономика Финансы Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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