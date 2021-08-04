Банки будут готовы выпускать "зеленые" бонды через три-пять лет

Сбербанк сообщил "РГ", что готовится к выпуску "зеленых" облигаций. Остальные участники рынка пока воздерживаются от озвучивания своих планов на этот счет. По прогнозам Газпромбанка, российские кредитные организации будут готовы к ответственному финансированию только через три-пять лет.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков специально для "РГ":

Перспективы инструментов ответственного финансирования, включая зеленые облигации, можно описать следующей логикой. Большинство развитых стран, включая ЕС, а также ведущие экономики из быстроразвивающихся стран, такие как Китай, выразили свое стремление достичь Net Zero или экономики, производящей нетто-нулевой объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Эту задачу необходимо достичь к 2050 году для предотвращения глобального изменения климата, которое может пагубно сказаться не только на качестве жизни человека, но и привести к дестабилизации мировой экосистемы в целом.

Достижение же данной задачи является капиталоемким процессом: по оценкам экспертов из GFMA и BCG, общий объем инвестиций, необходимый для достижения Net Zero в срок, составит от 100 до 150 триллионов долларов в ближайшие три десятилетия или от трех до пяти триллионов долларов ежегодно. Рыночные заимствования в форматах ответственного финансирования - тот самый инструмент, который способен направить русло данного инвестиционного потока в российскую экономику.

Что касается российских банков, то им предстоит проделать довольно долгий путь, включая анализ кредитного портфеля на предмет наличия зеленых и социальных проектов, оценку его углеродного следа, разработку стратегий устойчивого развития. То есть поэтапно систематизированный план действий, ведущий к конкретным, количественно измеримым результатам, которые будут проходить регулярный мониторинг, в том числе третьими сторонами, и независимую верификацию.

Если мы хотим, чтобы эта работа была проделана качественно, то можно смело закладывать до трех-пяти лет, прежде чем все системно значимые банки России завершат данные процессы в своей структуре. Собственно, основным подводным камнем при размещении облигаций в формате устойчивого развития является то, что средства от размещения таких облигаций должны быть направлены на конкретные проекты, оказывающие существенный положительный эффект на окружающую среду или социальную сферу - таких проектов может быть не много с одной стороны, а с другой необходимо предусмотреть внутренние процедуры контроля целевого использования средств и прозрачность отчетности. А для облигаций с привязкой к ключевым показателям устойчивого развития необходима соответствующая стратегия "озеленения" бизнеса.