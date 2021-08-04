ЦБ не поддержал предложение предоставить заемщикам анонимность

Банк России не поддержал предложение Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) предоставить заемщику право на анонимность при подаче заявки на кредит, сообщили "РГ" в пресс-службе регулятора. Банковские ассоциации и Торгово-промышленная палата также выступили против такого подхода.

О предложении КонфОП сегодня сообщила газета "Известия". Как уточнило издание, сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку. Право клиентов финансовых организаций на анонимность необходимо выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей, предложили в КонфОП.

"Согласно законодательству, кредитор обязан размещать в местах оказания услуг и на сайте информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита. Так, должна быть раскрыта информация о процентных ставках и диапазонах значений ПСК по предлагаемым клиентам продуктам.

Вместе с тем конкретные параметры кредита согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и отражаются в индивидуальных условиях кредитного договора - документе, который банк предоставляет заемщику на подпись по итогам положительного рассмотрения его заявления. Поскольку кредитор обязан заключить кредитный договор на предложенных в данном документе условиях, то ему требуется в полной мере оценить заемщика, в том числе с точки зрения его финансового положения, а для этого необходима максимально полная информация о клиенте.

Таким образом, если заемщик действительно намерен получить кредит, то он также заинтересован в предоставлении полной и достоверной информации о себе".

С учетом этого нет оснований полагать, что кредиторы запрашивают персональные данные исключительно с целью их противоправного распространения или использования, уточнили в пресс-службе Банка России.

"В случае, если потребитель примет решение не заключать одобренный кредитором кредитный договор, то информация о такой заявке будет удалена из кредитной истории потребителя вскоре после истечения срока действия одобрения, - отметили официальные представители регулятора. - Среди поступающих в Банк России обращений не отмечается сколько-нибудь значительного числа жалоб, связанных с запросом банками персональных данных граждан при подаче заявления на кредит".

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, предложение противоречит и общей политике последних лет, направленной на максимальную индивидуализацию оферт, и интересам самих потребителей по минимизации ставки.

"Без учета индивидуальных особенностей клиента (от состава семьи до частоты обращений за кредитом и кредитной дисциплины) сегодня можно получить только очень небольшой кредит или микрозайм без обеспечения, - уточнил Емелин. - Но в этом сегменте гораздо более высокие риски, покрываемые очень высокими ставками. Стандартное же кредитование строго индивидуально и не может быть анонимизировано без несоразмерного возрастания рисков невозврата, которые компенсируются ростом ставки. То есть, чем больше и точнее сведения о заёмщике у кредитора, тем точнее расчет рисков и тем ниже ставка (в случае добросовестного заемщика)".

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров назвал предложение предоставить заемщику право на анонимность "немного странной идеей".

"Скоринговые системы настроены так чтобы получать максимум информации о заёмщике из различных персонализированных источников: ФНС, ПФР, соцсети и тп., - пояснил Прохоров. - При анонимизации придется перестроить эти алгоритмы, при этом финальное решение о выдаче кредита и его условиях все равно будет приниматься только на основе персональной информации. Реализация таких идей только повысит себестоимость кредитного процесса, что отрицательно скажется на условиях кредитования для заемщиков".

Зампред комиссии по цифровым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов отметил, что "KYC" (Know Your Customer), или "знай своего клиента" - такой международный принцип используют абсолютно все банки как в отношении имеющихся клиентов, так и в отношении клиентов будущих.

"Чем дальше, тем обстоятельнее эти знания о клиенте становятся, особенно, в наш век использования цифровых технологий, - указал Аитов. - Да, клиент может поинтересоваться ставками по кредиту на условиях полной анонимности, но детальные сведения банк все равно сможет сообщить ему только имея необходимую информацию о его профиле, оценив риски невозврата кредита и проч. Это естественно - банк просто обязан минимизировать возможные потери. Насколько детальной̆ будет персонифицированная информация - банк определяет самостоятельно - это отчасти и know how банка. И вряд ли ЦБ будет давать здесь еще какие-то дополнительные рекомендации, тем более, в сторону усиления анонимности. Другое дело, что хранить персональную информацию банк должен достойно - здесь возражений ни у кого нет".