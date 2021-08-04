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04.08.2021 14:55
Рубрика: Экономика

ЦБ зафиксировал снижение жалоб россиян на банки и пенсионные фонды

Текст: Анастасия Алексеевских

За первую половину 2021 года Банк России получил свыше 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"В основном это связано со снижением почти на треть количества жалоб на банки (до 74,4 тыс.), что объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием 2020 года, - уточнили в Банке России. - Немаловажную роль здесь сыграли разъяснения регулятора для заемщиков и его рекомендации кредиторам".

По основной тематике жалоб на микрофинансовые организации - взыскание просроченной задолженности - продолжается снижение количества жалоб (на 10,6%), что связано с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям, следует из данных ЦБ. Вместе с тем общее количество жалоб на МФО выросло (на 23,3%, до 15,2 тыс.) из-за нарушений прав потребителей неформальной группой МФО - три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка.

В январе-июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода.

"При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тыс.), - говорится в сообщении ЦБ. - Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги".

Рост числа жалоб на страховщиков (на 21,3%, до 18,2 тыс.) регулятор объяснил эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО.

"С апреля уменьшается количество жалоб по вопросам мисселинга - продажи одного финансового продукта под видом другого, - резюмировали в ЦБ. - Этому способствовали рекомендации Банка России по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам, не обладающим специальными финансовыми знаниями. Тем не менее в целом по итогам полугодия отмечается рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,8% (всего 1,7 тыс. жалоб)".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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