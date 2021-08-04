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04.08.2021 20:05
Рубрика: Экономика

Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе Росстат опять зафиксировал дефляцию на уровне 0,06% и снова в основном за счет овощей "борщевого набора".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Морковь подешевела сразу на 11,3%. При этом в некоторых регионах снижение достигало 28%. Цены на картофель снизились на 6,4%, %, лук репчатый - на 0,7%. Также подешевели помидоры - на 7,0%, огурцы - на 5,3%, яблоки - на 0,5%.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, цены на овощи "борщевого набора" снижаются и у производителей, и у торговых сетей. При этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, утверждает он.

Продолжают снижаться цены на яйца - за неделю они подешевели на 1%. Почти не изменились цены на большинство базовых продуктов питания. Так, на подсолнечное масло и сахар, на которые власти также обращают пристальное внимание, выросли только на 0,1%. Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились. Но остальное мясо немного подорожало: свинина и говядина на 0,3%, баранина на 0,2%.

Наблюдался небольшой рост цен на стерилизованное молоко и соль - 0,4%, макароны и вермишель - на 0,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,2%.

Зато снизились цены на творог жирный и конфеты шоколадные - на 0,3%, водку - на 0,2% и ряд других продуктов.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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