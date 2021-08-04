Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн

Число выявленных по всему миру случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило 200 миллионов. Об этом говорится в данных университета Джонса Хопкинса. Это учреждение с начала пандемии ведет отсчет, ориентируясь на информацию государственных и местных властей, а также СМИ и прочих открытых источников.

Очередной печальный рубеж COVID-19 перешагнул примерно в 22.50 по московскому времени 5 августа. В этот момент в статистику университета попали 200 014 602 случаев. Из них закончилось летально 4 252 873.

Еще одна важная цифра - к настоящему времени жители Земли получили более четырех миллиардов доз вакцин против коронавируса.