Чижов: ЕС политизирует вопрос о признании российских вакцин

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с отечественными вакцинами от коронавируса, которые до сих пор не признаны европейскими властями. Как заявил дипломат в интервью "Известиям", налицо политизация вопроса.

"Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России", - уточнил Чижов. Постпред настаивает, что "гонкой вакцин" занимается именно европейская, а не российская сторона, которая как раз готова делиться с зарубежными партнерами как поставками препарата, так и технологией его производства, что уже происходит на практике во многих странах мира.

При этом Владимир Чижов отметил, что за сдерживанием российской вакцины в ЕС стоят не только политические факторы. "Есть еще и коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным", - заключил дипломат.