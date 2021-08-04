ЦИК Списки зарегистрированы

Центральная избирательная комиссия РФ 2 августа 2021 года зарегистрировала:
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА";
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА".
Центральная избирательная комиссия РФ 17 июля 2021 года исключила:
- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидатов Бычкова А.Н., Абельцева С.Н., Бутенко В.В., Хромова А.А.