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4 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)

ЦИК Списки зарегистрированы

Опубликован 4 августа 2021 г.

Центральная избирательная комиссия РФ 2 августа 2021 года зарегистрировала:

- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА";

- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

- федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА".

Центральная избирательная комиссия РФ 17 июля 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидатов Бычкова А.Н., Абельцева С.Н., Бутенко В.В., Хромова А.А.