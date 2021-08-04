ЦИК откроет 348 избирательных участков за рубежом

За границей будут открыты 348 избирательных участков на выборах в Государственную Думу. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Как уточнила она, участки откроют в большинстве стран мира. Кроме того, четыре участка будут действовать на территории Украины в посольстве в Киеве, а также в консульствах в Харькове, Львове и Одессе.

"На территории непризнанных республик никаких избирательных участков нет, там голосования не будет", - цитирует РИА Новости Памфилову.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.