ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

Центральная избирательная комиссия приняла свыше 200 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель", сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Со 2 августа уже обработано 201 тысяча 672 заявления об участии в ДЭГ и с помощью "Мобильного избирателя", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома 4 августа.

На участие в ДЭГ в Москве подано 153 тысячи 53 заявления, в Севастополе - 260, в Курской области - 787, в Мурманской области - 1255, в Нижегородской области - 1870, в Ярославской области - 1021, а в Ростовской области - 3885, в том числе от российских граждан в Донбассе - 2277. Прием заявлений о желании проголосовать онлайн продлится до 13 сентября.

"Участие в ДЭГ - добровольное, - подчеркнула глава Центризбиркома. - Это расширяет право выбора избирателей: или традиционно прийти на участок, или попробовать новый вид голосования. Никто никого не принуждает. Запрещать и лишать права выбора других, кому это удобно и нравится, - такого права нет ни у кого".

Для голосования по месту пребывания поступило 39 тысяч 591 заявление.