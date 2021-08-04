Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения

Кипящие возмущением соцсети часто превращают в сенсации те или иные громкие или трагические происшествия. Стритрейсерша Мара Багдасарян, знаменитая своими открытыми нарушениями правил вождения, перепортившая нервы водителям, гаишникам и просто благонамеренным гражданам... Блогер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Смоленской площади и приговоренный судом к двум годам ограничения свободы. 18-летняя студентка Валерия Башкирова, из-за неопытного вождения сбившая в Солнцево детей...

Знали бы мы о них, если бы не кипение страстей в соцсетях. Не сталкиваемся ли мы с давлением соцсетей на суд? Влияют ли они на его решения отрицательно или, наоборот, положительно, не позволяя включаться "позвоночному" праву? Эксперты "РГ" разбираются в новой реальности.

Людмила Айвар, адвокат, доктор юридических наук:

- Каждый имеет право на свое мнение и на сотрясение им соцсетей. Но суд при этом должен быть все-таки независим от чьего-то одобрения или осуждения. Надо отдавать себе отчет в том, что "разогретое" общественное мнение, в общем, влияет на точку зрения следователя, судей, прокурора и негативно сказывается на расследовании дела. Обществу в соцсетях только дай волю... Когда сбившую в Солнцево детей девушку взяли под стражу, то был как раз классический пример решения суда в угоду "воле народа". Да, она совершила ужасное преступление, но ведь явно по неосторожности. Умысла убить детей не имела. Да, села за руль и была невнимательна, да, нужно наказать, и скорее всего ее посадят в тюрьму на немалый срок. Но зачем настаивать на пребывании в СИЗО до суда? Такая мера пресечения избирается для того, чтобы предотвратить возможность скрыться, повлиять на расследование, угрожать свидетелям, а ничего такого в данном случае не было. И я вас уверяю, домашний арест это тоже не развлечение.

Сергей Ениколопов, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ:

- Но ситуация, когда дети погибли, а девушка дома и объясняет миру - через родителей, адвоката и соцсети - что она просто "зависла в телефоне", тоже не самая лучшая. Не надо в публичном пространстве начинать сочувствовать в первую очередь виновному. Сначала - погибшим. Иначе мы незаметно приучим наш мир гордиться своими пороками.

Людмила Айвар:

- Да, если внимательно читать соцсети, то можно обнаружить, что общество линчует девушку, которая сто раз уже пожалела, что вообще села за руль (мне лично видна глубина ее раскаяния в произошедшем), но о родителях погибших детей - ни слова, ни слезинки. Их никто не жалеет, никто не сказал: ребята, давайте соберем денег на похороны детей, поддержим душевно, поможем справиться со страшной трагедией. Соцсети - это река, текущая в своем русле. И когда в нее попадает много воды, она выходит из берегов. Начинается ругань, кликушество. Люди часто позволяют себе оскорбления, даже не осознавая, что кого-то это может смертельно задевать. Здесь оттачивают остроту выражений, а не учатся милосердию. Здесь особенно видно, что нам не хватает культуры, достоинства. Поэтому соцсети тоже нужно контролировать. Законодатели сейчас по новым поправкам в закон о СМИ пытаются задать правила контроля за тем, что там распространяется, вплоть до удаления аккаунтов, но это еще очень сложно.

"Разогретое" общественное мнение, в общем, влияет на точку зрения следователя, судей, прокурора и негативно сказывается на расследовании

Роман Сенчин, писатель:

- Я считаю, что ни следователи, ни судьи не должны особенно смотреть на то, что люди пишут в соцсетях. Потому что пишут столько всего... И часто "на эмоциях", а через какое-то время меняют свою позицию. Я не ищу в соцсетях умных слов и рассуждений. Потому что обычно слышу эмоциональные выкрики. Но, конечно, общество - и сетевое, и реальное - должно влиять на сферу права. Настаивая в первую очередь на адекватных переменах в нем. Уголовный кодекс не должен десятилетиями оставаться одним и тем же, он должен меняться, потому что меняется жизнь и ее обстоятельства. Вот появились самокаты, которые, по-моему, до сих пор не обозначены в законе как транспортное средство. И недавнее столкновение двух самокатчиков, обернувшееся для обоих больницей, пришлось квалифицировать как столкновение пешеходов. Нам нужно менять не поспевающие за реальностью правила, начиная от Правил дорожного движения и кончая Уголовным и Гражданским кодексами.

Что касается общественного поведения, то меня задевает то, что молодые люди сегодня до того врастают в сотовые телефоны, что уже не понимают, что вокруг жизнь, а в ней много неожиданного. Тем более, если ты за рулем. За последние три года телефон прямо-таки заменил жизнь. И это становится опасным. Мы сталкиваемся друг с другом на тротуарах, падаем, ломаем ноги и руки. Живем в полувиртуальном мире, и реальность для нас уже не такая реальная, как была. Но нужно возвращаться в нее. Особенно водителям. Надо как-то договориться о том, чтобы водители не ставили машины у переходов, закрывая для пешеходов обзор проезжей части. Давайте признаемся себе, что мы живем в ситуации анархии на дорогах. В своем автомобиле кто что хочет, то и делает. Таксисты рулят одним мизинцем и смотрят видео! На замечания взрываются возмущением. Двое литераторов - Дана Курская и Данила Давыдов - попали в страшную аварию как раз потому, что водитель болтал по видеосвязи. Нам надо не столько браниться в соцсетях, сколько добиваться согласия в обществе, договорившись о том, что можно и что нельзя делать.

Сергей Ениколопов:

- Я думаю, что ориентиры нам сегодня задают люди из элиты. Но они, увы, часто выступают законодателями самоутверждения через агрессию. В Москве в эпицентре дорожного конфликта оказался директор известного театра. Его внедорожник ехал по тротуару. Один смельчак загородил проезд, директор устроил скандал. А выезд машины Аллы Пугачевой на перрон вокзала, прямо к ее личному вагону? Увы, это почти типичная ситуация презрения к общим законам. Как в песенке кракозябры из старого мультфильма: "Люби себя, наплюй на всех и в жизни ждет тебя успех"! Так что контроль нужен за всеми случаями - постоянный, ровный, без истерик.

Прогноз

Возможно, нас ждут совершенно новые соцсети

Майя Кучерская, писатель, председатель жюри литературного конкурса для критиков-блогеров:

- В соцсетях часто так и плещет агрессия и слепота. Слишком многие гораздо больше жаждут высказаться, блеснуть остроумием и уничтожить противника, а не выяснить истину. Но, несмотря на это, они безусловное благо. При всем своем несовершенстве это инструмент общественной гигиены.

У нас любят говорить о том, что в Сети люди ощущают себя безнаказанными, они же сидят дома и строчат, а иногда и под псевдонимом. Но ведь это значит, они прямо пишут, что думают. И именно соцсети напоминают нам об ответственности за наши слова и поступки. Соцсети обеспечивают обществу гласность, которая, в свою очередь, отличное противоядие безнаказанности.

А еще они очень разные. У них довольно разные аудитории и стиль общения. "Телеграм" монологичен, "Инстаграм" изобразителен, "Фейсбук" дает возможность подискутировать. Какие интересные тенденции заметны сейчас в соцсетях? Думаю, что "Фейсбук" на наших глазах ветшает. Из-за жесткой ли политики этой сети, запретов иногда по ничтожным поводам, но многие начали покидать "Фейсбук". Так когда-то начал пустеть и почти опустел ЖЖ. 10 очень бурных и активных лет жизни "Фейсбука" тоже позади. Возможно, нас ждут совершенно новые соцсети, которые откликнутся на стремительные изменения, происходящие в последнее время в мире и людях.