Детские омбудсмены России и Узбекистана договорились о защите детей

В Москве подписан меморандум "О взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка" между Россией и Узбекистаном. Документ предусматривает сотрудничество детских омбудсменов двух стран в области защиты прав детей. Его главные цели - защита прав детей мигрантов и переселенцев, защита прав детей при заключении межнациональных браков, реабилитация и социализация детей, вывезенных из зон боевых действий.

Это первая встреча Уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой и Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане Алии Юнусовой.

- Подписание меморандума - свидетельство международного запроса на сотрудничество детских омбудсменов, - заметила Анна Кузнецова. - Думаю, нас ждет сотрудничество детских омбудсменов разных стран.

"Человечество должно отдавать детям все лучшее", - процитировала всемирную "Декларацию прав ребенка" Алия Юнусова.

Оба детских омбудсмена содействовали тому, что накануне две осиротевшие девочки из Узбекистана переданы удочерившей их тете в Россию, а двухмесячный малыш из Дома малютки в Москве передан в Узбекистан, в семью его усыновителей.