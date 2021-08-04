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04.08.2021 17:50
Рубрика: Власть

Для участия в думских выборах зарегистрировали уже 4,5 тысячи кандидатов

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Свыше трех тысяч кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тысячи по одномандатным округам зарегистрировано для участия в выборах депутатов Госдумы, а заявления о голосовании онлайн и с помощью "Мобильного избирателя" отправили более 200 тысяч россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова на его заседании в среду.
Элла Памфилова также сообщила, что почти половина членов избиркомов привиты от коронавируса. Фото: Сергей Куксин Элла Памфилова также сообщила, что почти половина членов избиркомов привиты от коронавируса. Фото: Сергей Куксин
Элла Памфилова также сообщила, что почти половина членов избиркомов привиты от коронавируса. Фото: Сергей Куксин

"Зарегистрировано 11 федеральных списков политических партий из 15, которые включают 3011 кандидатов", - сказала Памфилова. От партий также выдвинут 1491 кандидат по одномандатным округам. 26 из 30 политических партий реально участвуют в избирательной гонке на выборах всех уровней, отметила глава комиссии. "Понятное дело, что с парламентскими партиями по числу выдвинутых кандидатов никто не может тягаться, - подчеркнула она. - Но мы видим, что некоторые непарламентские партии достаточно активно работают на всех уровнях выборов. Я всегда говорила, что набирать политические мускулы следует на муниципальных выборах, там, где реальная жизнь и реальные проблемы людей. Те партии, которые так делают, достигают результатов".

Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей

Центризбирком также дополнительно выделил более 326 миллионов рублей избирательным комиссиям в регионах на организацию парламентских выборов. Для того чтобы задействовать самолеты и вертолеты в отдаленных и труднодоступных местностях, 10 комиссий получат 244 миллиона рублей. Еще одним постановлением 27 избиркомам выделили свыше 82 миллионов на обновление технического оборудования, в том числе ящиков для голосования. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, эти средства пойдут на приобретение и замену технологического оборудования в соответствии с заявками регионов: "Это позволяет нам сделать вывод, что не останется поломанных ящиков и кабин, не соответствующих стандартам. Все, кто хотел заменить, смогут это сделать".

"Ящики для голосования - это почти что наше лицо, - отреагировала на его слова Элла Памфилова. - Посмотрите, чтобы это лицо не было ущербным, разбитым, поцарапанным, на это выделяются все необходимые средства. Ящики для голосования должны быть достойными нашего избирателя, приличными".

Кроме того, в ЦИК рассказали, что с понедельника приняли свыше 200 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и в рамках механизма "Мобильный избиратель" (153 тысячи заявлений на ДЭГ подано в Москве). На заседании Элла Памфилова также сообщила, что в ЦИК готовят обращение к общефедеральным телеканалам с просьбой обеспечить равное информационное освещение всех партий и кандидатов при агитации перед выборами в Госдуму. Этот период стартует 21 августа. "Чтобы никаких перекосов не было, мы сейчас отправим наше письмо, будем в рамках своих возможностей и компетенции за этим следить", - пообещала она.

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