До 2025 года на ветке Байкало-Амурской магистрали введут в строй 19 объектов

Новости

Воздух на юге России прогреется до +43 градусов 03:43
Врач: Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от COVID-19 03:30
Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России 03:03
Бразильянка стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на 10 км 02:53
Маск признался, что вдохновляется российскими разработками 02:38
Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном 01:57
Власти Греции назвали критической ситуацию с жарой и пожарами 01:29
Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк должен уйти в отставку 01:00
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией 00:52
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана 00:32
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд 00:32
На юге Турции от пожаров пострадали 78 населенных пунктов 00:30
Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его прежними юморесками 00:19
Байден о новой волне COVID: трагедия, которую можно было предотвратить 03.08.2021
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Спарту" в отборе Лиги чемпионов 03.08.2021
СМИ: Один полицейский погиб в результате стрельбы у Пентагона 03.08.2021
СМИ сообщают о захвате нескольких танкеров в Оманском заливе 03.08.2021
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии 03.08.2021
Вильфанд рассказал о редкой погодной аномалии в Москве 03.08.2021
Проценко: Вакцина от коронавируса защищает от смерти, а не от болезни 03.08.2021
На Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких 03.08.2021
В "зеленой зоне" Кабула прогремел мощный взрыв 03.08.2021
Захарова: Эффективность российской вакцины от COVID-19 показал пример Сан-Марино 03.08.2021
В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула 03.08.2021
Устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной 03.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

До 2025 года на ветке Байкало-Амурской магистрали введут в строй 19 объектов

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
По указанию президента России на прошлой неделе Железнодорожные войска приступили к реконструкции Байкало-Амурской магистрали на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км. Вчера на совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, почему для страны так важен этот проект, и перечислил задачи, стоящие перед военными железнодорожниками.

"Помимо того что железная дорога является стратегическим объектом, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом, - отметил министр. - Использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири, пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. Россия также сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За три с половиной года планируется сдать 19 объектов. Два - уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять - в 2024-м".

Фото: МО РФ
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

Для того чтобы военные железнодорожники качественно и в установленные сроки выполнили большой фронт работ, им создали максимально комфортные условия проживания и труда. По словам Шойгу, на протяжении всего участка силами минобороны оперативно возведены современные блочно-модульные городки. К строительству привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Министр отдельно отметил, что на реконструкции БАМа проходит стажировку студенческий отряд, в который включили студентов армейских учебных центров, обучающихся по военным специальностям Железнодорожных войск. "Там они, безусловно, закрепят полученные знания на практике и получат бесценный опыт, который им пригодится в будущем", - не сомневается Шойгу.

Учебную тему он продолжил, подводя итоги только что завершившейся приемной кампании в образовательные учреждения минобороны. С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислены более 13 тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек.

В числе наиболее востребованных оказались командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ. По оценке Шойгу, значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью также пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

На строительстве второй ветки БАМа военные задействовали около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники

"В девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище, были проведены наборы девушек. Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место", - рассказал министр.

Завершилась приемная кампания и в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса. На конкурсной основе туда приняли более 2800 воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо россиян суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса.

На совещании также обсудили, как на "Севмаше" идут ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Байкало-Амурская магистраль

Главное сегодня

Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому