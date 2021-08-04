До 2025 года на ветке Байкало-Амурской магистрали введут в строй 19 объектов

По указанию президента России на прошлой неделе Железнодорожные войска приступили к реконструкции Байкало-Амурской магистрали на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км. Вчера на совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, почему для страны так важен этот проект, и перечислил задачи, стоящие перед военными железнодорожниками.

"Помимо того что железная дорога является стратегическим объектом, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом, - отметил министр. - Использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири, пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. Россия также сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За три с половиной года планируется сдать 19 объектов. Два - уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять - в 2024-м".

Для того чтобы военные железнодорожники качественно и в установленные сроки выполнили большой фронт работ, им создали максимально комфортные условия проживания и труда. По словам Шойгу, на протяжении всего участка силами минобороны оперативно возведены современные блочно-модульные городки. К строительству привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Министр отдельно отметил, что на реконструкции БАМа проходит стажировку студенческий отряд, в который включили студентов армейских учебных центров, обучающихся по военным специальностям Железнодорожных войск. "Там они, безусловно, закрепят полученные знания на практике и получат бесценный опыт, который им пригодится в будущем", - не сомневается Шойгу.

Учебную тему он продолжил, подводя итоги только что завершившейся приемной кампании в образовательные учреждения минобороны. С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислены более 13 тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек.

В числе наиболее востребованных оказались командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ. По оценке Шойгу, значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью также пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

На строительстве второй ветки БАМа военные задействовали около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники

"В девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище, были проведены наборы девушек. Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место", - рассказал министр.

Завершилась приемная кампания и в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса. На конкурсной основе туда приняли более 2800 воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо россиян суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса.

На совещании также обсудили, как на "Севмаше" идут ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".