Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии

На западе Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого, по последним данным, погибли двое и ранены 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Службы спасателей и пожарных республики Петера Понцара.

Авария случилась возле села Милавче в районе города Домажлице. На место происшествия выехал вице-премьер и глава Минтранса республики Карел Гавличек, отменивший все свои встречи.

По словам чиновника, причиной катастрофы могла стать "невнимательность" машиниста одного из составов, а именно "Западного экспресса", следовавшего по маршруту из Мюнхена. Скорее всего, он "выехал на запрещающий сигнал семафора" и врезался в другой поезд.