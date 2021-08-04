Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

В результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии погибли как минимум два человека. Еще семеро получили тяжелые ранения и находятся в больнице в критическом состоянии. Об этом заявил представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар, его слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что еще 31 человек получил незначительные ранения - их состояние не вызывает у медиков беспокойства.

Инцидент произошел в районе города Домажлице. По предварительным данным, причиной столкновения могло стать то, что машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора.