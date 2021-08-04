Две трети трудящихся по всему миру не хотят возвращаться в офисы

Две трети трудящихся по всему миру и более шестидесяти процентов европейцев хотели бы после окончания пандемии работать из дома. Но не каждый день.

По данным опроса Ipsos для Всемирного экономического форума, в среднем количество работающих вне офиса с начала 2020 года увеличилось с 24 до 61 процента. Издание Forbes сообщает со ссылкой на консалтинговые компании, что к 2025 году около 70 процентов сотрудников будут работать удаленно не менее пяти дней в месяц, даже если пандемия уйдет в прошлое. Что касается самих сотрудников, согласно опросу жителей 29 стран, проведенному Ipsos, 66 процентов из них предпочитают гибкий график. Они хотели бы работать из дома в среднем 2,5 дня в неделю, причем у китайцев, французов и бельгийцев эта цифра составляет 1,9 дня, а у индийцев - 3,4. Большинство выступающих против возвращения к старому графику работы - это женщины, родители школьников, люди старше 35 лет с высшим образованием и более высоким уровнем дохода. А 30 процентов опрошенных готовы вообще сменить место работы, если работодатель будет вынуждать их вернуться в офисы. Результаты опроса показали несостоятельность пессимистичных прогнозов, что люди будут скучать по коллегам и станут менее работоспособными. Общения с коллегами не хватает половине опрошенных, 64 процента считают, что при нынешнем графике работы их труд стал продуктивнее, и лишь треть пожаловалась на профессиональное выгорание. Только треть респондентов, трудящихся удаленно, чувствуют себя оторванными от работы.

Старший исследователь брюссельского института "Брейгель" Марио Мариньелло считает, что пора создавать условия для гибридных моделей труда. Так в Евросоюзе действует Европейское рамочное соглашение о телеработе, принятое еще в 2002 году. "После 20 лет технологического развития и полутора лет пандемии пришло время его обновить", - цитирует Мариньелло Euronews.