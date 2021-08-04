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04.08.2021 17:06
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил риски отказа от нефти и газа для России

Текст: Сергей Тихонов
России нужно подходить к развитию "зеленой" энергетики и прогнозам о снижении спроса на углеводороды в мире на основе собственных оценок, не забывая про свои национальные интересы, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Пока мы пользуемся чужими оценками, например, Международного энергетического агентства, а они никак не могут считаться стопроцентно объективными, часто ангажированы в интересах тех или иных стран, подчеркнул Симонов.

Фото: AP Photo
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Ранее, РБК сообщил, что правительство России создает рабочие группы для подготовки к глобальному энергопереходу. Энергопереход подразумевает снижение роли ископаемого топлива в энергобалансе страны и падение спроса на углеводороды за счет увеличения доли возобновляемой энергетики.

По мнению Симонова, в вопросе энергоперехода для нашей страны, нужно определиться с двумя вещами, - что будет с энергобалансом России и, как мы видим дальнейший экспорт энергоресурсов, которые приносят более трети доходов в бюджет?

В каждой стране энергобаланс выстраивается на основе ее географических, климатических, ресурсных и экономических особенностей. Россию нельзя сравнивать с Данией или Норвегией, и требовать от нас развития энергетики по их меркам. Также в нашей стране невозможно повсеместное распространение генерации на основе ветра и солнца из-за ее малой эффективности и дороговизны. Только в отдельных регионах. Но и там для стабильного энергообеспечения потребуются резервные мощности на основе традиционных источников, чтобы не допустить аварий в системе в период повышенного спроса или аномальных погодных условий, как произошло прошлой зимой в Техасе.

Такое дублирование мощностей приведет к тому, что и без того к не самой низкой стоимости генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) придется добавлять плату за обслуживание резервных источников. В результате мы получим самую дорогую электроэнергию в мире, считает Симонов.

Фото: iStock
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Второй вопрос, экспорт. Прогнозы имеют неприятную особенность не сбываться, поэтому стоит сделать свою независимую оценку будущего углеводородов. Сейчас разговоры о конце эры угля, нефти и газа ведутся на фоне пикового спроса и рекордных цен на эти ресурсы. Причем прогнозы эти в большинстве сделаны в странах, в которых запасов углеводородов нет или они заканчиваются. Исключение, - США, но они на фоне поддержки "зеленых" разговоров, добывают нефти и газа больше всех в мире, хотя и не зависят так от ее экспорта, как Россия. Нам же, если мы махнем рукой на богатства своих недр, экспортировать будет нечего, отмечает эксперт.

С точки зрения Симонова, Россия пока пытается вписаться в чужую климатическую повестку, а не выработать свою, исходя из национальных интересов. Например, Япония, несмотря на Фукусиму, спокойно развивает атомную энергетику, считая ее чистой. Аналогично делает Франция, хотя и входит в ЕС, где достаточно противников атомной генерации. Китай, принимает собственные "зеленые" программы, декларирует достижение углеродной нейтральности к 2060 году, но угольные станции не закрывает, а импорт угля, газа и нефти только наращивает.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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